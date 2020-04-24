В России разработают пакет антикризисных мер для поддержки фильмов

В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание обновленного состава Совета Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого. Ключевые темы обсуждения - формирование перечня кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства на 2020 год и утверждение проектов и размер выделяемых средств на их прокат в первом и втором кварталах 2020-го. По итогам совещания достигнута договоренность о совместной подготовке Минкультом и Фондом кино мер по поддержке кинематографа в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры Максим Ксензов, а также члены совета Фонда кино. В начале дискуссии к собравшимся обратилась Министр культуры Ольга Любимова.

"Мы рассчитываем на помощь совета Фонда и понимаем, что в сложившейся ситуации главное - это поддержка наших кинематографистов. То есть, как и министерство, так и Фонд кино, должны обеспечить своевременное проведение конкурсов и оформление соответствующих соглашений", - отметила она.

Что касается формирования перечня компаний-лидеров, участники изучили поступившие заявки и проголосовали по каждой кинокомпании в отдельности. Кроме того, в рамках конкурса на поддержку проектов и утверждения размера выделяемых средств на прокат проектов в первых двух кварталах текущего года, Совет рассмотрел две заявки, допущенные Экспертным советом Фонда кино. Соответствующие решения будут в скором времени оформлены документально и опубликованы на официальных ресурсах. "РГ" проинформирует об этом своих читателей.

Заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов предложил консолидировать работу Минкульта и Фонда кино по выработке мер поддержки отрасли.

"Мы готовы собрать все предложения воедино от вас и от представителей отрасли, а в дальнейшем вынести их на обсуждение Совета", - сказал Максим Ксензов.

Все собранные предложения будут учтены в стратегии развития отрасли до 2025 года, которая будет разработана до конца мая текущего года.

В итоге Совет решил вернуться к обсуждению пакета антикризисных мер на следующем заседании, предварительно подготовив необходимые материалы.