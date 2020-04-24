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24.04.2020 04:05
Рубрика: Общество

В России стало больше долгожителей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На первое января 2020 года в России отмечен рост числа мужчин и женщин, отметивших свое 99-летие. По данным Росстата, таких мужчин на начало года в стране было 3330 человек (в 2019 году - 1606), а женщин - 7816 человек (в 2019-м - 3892).

Фото: youtube.com/Guinness World Records
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Кроме того, растет число россиян, отметивших 100-летний юбилей. В начале этого года, в нашей стране было 6892 мужчины такого возраста и 15 801 женщина, пишет РИА Новости. Для сравнения, еще 10 лет назад было 1416 мужчин-долгожителей и 6086 женщин.

По данным профессора института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, число долгожителей будет увеличиваться, потому что 100 лет назад, по мере выхода из Гражданской войны, рождалось больше детей. С ним согласна и доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Она также отметила, что это результаты работы национальных проектов по активному долголетию, поддержанию здоровья пожилых.

Общество Соцсфера Правительство Минэкономразвития Росстат

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