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В Россию придет новый дешевый смартфон Xiaomi с NFC

Текст:   Антон Благовещенский
24.04.2020,  
15:23
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Новый смартфон линейки Redmi Note 9 в версии для российского рынка получит модуль NFC. Об этом в своем блоге в Twitter сообщил Ю Ман, глава подразделения Xiaomi в России и странах СНГ.

Фото: Twitter

Redmi Note 9 Pro будет работать на базе процессора Snapdragon 720G, обзаведется 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, камерой на 48 Мп с четырьмя модулями (основным, макро, ультрашироким и портретным), аккумулятором на 5200 мАч, боковым сканером отпечатка пальца, разъемом для наушников и быстрой зарядкой 18 Вт.

Обещается, что камера будет поддерживать ночной режим съемки.

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По всей видимости, речь идет о не самой дорогой модели Redmi Note 9S, о которой шла речь в изначальной записи, вызвавшей вопросы относительно наличия NFC.

Когда именно модель появится в России и других странах за пределами Китая, пока неизвестно.

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