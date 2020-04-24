В Россию придет новый дешевый смартфон Xiaomi с NFC

Новый смартфон линейки Redmi Note 9 в версии для российского рынка получит модуль NFC. Об этом в своем блоге в Twitter сообщил Ю Ман, глава подразделения Xiaomi в России и странах СНГ.

Фото: Twitter

Redmi Note 9 Pro будет работать на базе процессора Snapdragon 720G, обзаведется 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, камерой на 48 Мп с четырьмя модулями (основным, макро, ультрашироким и портретным), аккумулятором на 5200 мАч, боковым сканером отпечатка пальца, разъемом для наушников и быстрой зарядкой 18 Вт.

Обещается, что камера будет поддерживать ночной режим съемки.

По всей видимости, речь идет о не самой дорогой модели Redmi Note 9S, о которой шла речь в изначальной записи, вызвавшей вопросы относительно наличия NFC.

How do we describe #RedmiNote9S?

S is the key letter!

Let's review the incredible features of #RedmiNote9S#PowerToWin pic.twitter.com/h5EOFyVDFn — Liu Yi (@_Liu_Yi_) April 20, 2020

Когда именно модель появится в России и других странах за пределами Китая, пока неизвестно.