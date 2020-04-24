В Саудовской Аравии перестали пороть преступников

Власти Саудовской Аравии намерены заменить удары плетьми на более гуманные наказания, передает ТАСС. Согласно материалам верховного суда королевства, теперь нарушителям будут выписывать штрафы или в некоторых случаях назначать тюремный срок.

Как сообщается, данное решение было принято в рамках проводимых в стране реформ в сфере прав человека. Напомним, в 2018 году король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил женщинам водить автомобиль.

Вместе с тем руководство страны не намерено отказываться от казней - пока королевство остается в лидерах по числу приведенных в исполнение смертных приговоров.