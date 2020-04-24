В Сбербанке рассказали о реструктуризации кредитов физлиц

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что банки приняли 784 тысячи заявок на реструктуризацию кредитов, при этом за последнюю неделю доля одобренных заявок выросла с 44% до 60%. Таким образом, Сбербанк получил почти половину общего числа заявок на реструктуризацию.
При этом в Сбербанке лишь 30 тысяч заявок на общую сумму 9,7 млрд рублей реструктурированы по государственным программам кредитных каникул: закону об ипотечных каникулах, который действует для кредитов на сумму до 15 млн рублей, и закон о кредитных каникулах, заработавшему в начале апреля в связи с пандемией. Последний распространяется на ипотечные кредиты на сумму до 2 млн рублей (4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока), на автокредиты на сумму до 600 тысяч рублей, на потребкредиты на сумму до 250 тысяч рублей (до 300 тысяч для ИП) и на задолженность по кредитным картам в пределах 100 тысяч рублей.
Основная часть одобренных к этому времени Сбербанком заявок (67 тысяч на 48,4 млрд рублей) - реструктуризация по его собственной программе, в том числе 15 тысяч заявок на 32,1 млрд рублей - по ипотеке.
"Главное отличие собственной программы реструктуризации Сбербанка - это полное отсутствие каких-либо лимитов, - подчеркнул Ведяхин. - То есть если кредит человека превышает эти установленные государством пределы, он все равно может обратиться к нам за каникулами".