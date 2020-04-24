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24.04.2020 12:17
Рубрика: Экономика

В Сбербанке рассказали о реструктуризации кредитов физлиц

Текст: Игорь Зубков
Сбербанк с 25 марта одобрил 97 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей, всего банк получил более 368 тысяч заявок, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что банки приняли 784 тысячи заявок на реструктуризацию кредитов, при этом за последнюю неделю доля одобренных заявок выросла с 44% до 60%. Таким образом, Сбербанк получил почти половину общего числа заявок на реструктуризацию.

Фото: iStock
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При этом в Сбербанке лишь 30 тысяч заявок на общую сумму 9,7 млрд рублей реструктурированы по государственным программам кредитных каникул: закону об ипотечных каникулах, который действует для кредитов на сумму до 15 млн рублей, и закон о кредитных каникулах, заработавшему в начале апреля в связи с пандемией. Последний распространяется на ипотечные кредиты на сумму до 2 млн рублей (4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока), на автокредиты на сумму до 600 тысяч рублей, на потребкредиты на сумму до 250 тысяч рублей (до 300 тысяч для ИП) и на задолженность по кредитным картам в пределах 100 тысяч рублей.

Основная часть одобренных к этому времени Сбербанком заявок (67 тысяч на 48,4 млрд рублей) - реструктуризация по его собственной программе, в том числе 15 тысяч заявок на 32,1 млрд рублей - по ипотеке.

"Главное отличие собственной программы реструктуризации Сбербанка - это полное отсутствие каких-либо лимитов, - подчеркнул Ведяхин. - То есть если кредит человека превышает эти установленные государством пределы, он все равно может обратиться к нам за каникулами".

Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Финансы Сбербанк Рынок кредитования

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