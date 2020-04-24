В штате Нью-Йорк коронавирусом могут быть заражены до 2,7 млн человек

В четверг губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что предварительные результаты исследования на наличие антител к коронавирусу показывают, что уровень инфицирования по всему штату составляет 13,9 процента. Это означает, что около 2,7 миллиона жителей могли заразиться COVID-19, сообщает Fox News.

Тестирование проводилось среди жителей штата в продуктовых магазинах и продовольственных точках. "Это люди, которые ходили по магазинам, они не были людьми, находящимися в изоляции, они не были людьми, находящимися на карантине", - заявил Куомо. По его словам, тестирование основано на предварительных данных, а число погибших "будет расти", так как исследование не учитывает случаи смерти жителей штата Нью-Йорк дома. Губернатор подчеркнул, что три тысячи образцов были взяты в 40 местах в 19 округах, и предположил, что уровень заражения в городе Нью-Йорке мог достичь 21,2 процента. "Они были заражены три недели назад, четыре недели назад, пять недель назад, шесть недель назад, у них был вирус, они выработали антитела и теперь выздоравливают", - заключил губернатор Нью-Йорка, не пояснив, как именно указанные лица вылечились от коронавируса.

Ранее в четверг глава городского управления здравоохранения Нью-Йорка выразила мнение, что десятки тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в городе являются лишь "верхушкой айсберга". "Меня не удивит, если в скором времени выяснится, что около миллиона нью-йоркцев были подвержены воздействию COVID-19", - заявила на пресс-конференции Оксирис Барбот.

Между тем, New York Times сообщила, что к тому времени, когда 1 марта Нью-Йорк объявил о своем первом официальном случае, в городе уже могло быть около 11 тысяч случаев заражения. Ссылаясь на новые данные моделирования, предпринятого экспертами Северо-Восточного университета, издание утверждает, что к 1 марта в пяти крупных городах США могло быть более 28 тысяч случаев заражения, в то время как власти этих городов сообщили только о 23 случаях заболевания COVID-19.

Нью-Йорк является эпицентром вспышки коронавируса в Соединенных Штатах. Согласно данным, систематизированным университетом Джона Хопкинса, уровень смертности в штате остается стабильно высоким: 7,4% процента смертельных случая - 19 453 человек на 263 754 подтвержденных случая заражения.

Тем временем

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила под сомнение надежность тестирования на антитела, проведенного в Нью-Йорке. ВОЗ заявила в пятницу, что нет никаких доказательств того, что серологические тесты могут показать, есть ли у человека иммунитет или больше нет риска его повторного заражения. Доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что ученые находятся в стадии изучения того, как долго может сохраняться любой потенциальный иммунитет к коронавирусу у лиц, переболевших им.