В "Справедливой России" предложили ввести награду за борьбу с пандемией

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил главе государства учредить медаль "За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией". Об этом говорится в письме, которое парламентарий отправил Владимиру Путину.

"Предлагаю сделать эту медаль массовой, и награждать ей граждан, имеющих непосредственное отношение к противодействию эпидемии", - говорится в обращении, которое приводит пресс-служба Миронова.

По словам лидера партии, система здравоохранения продолжает эффективно противостоять пандемии, несмотря на масштабы заболеваемости.

Он предлагает награждать граждан "от руководителей медучреждений и научно-исследовательских центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтеров". По оценке Миронова, медаль также могли был получать сотрудники других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службы с заболевшими.

Все эти люди заслуживают высокой государственной награды, которая подчеркнет их особый клад в борьбу с пандемией, уверен председатель "Справедливой России".