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24.04.2020 14:14
Рубрика: Общество

В США расширили список симптомов коронавируса с трех до девяти

Текст: Максим Макарычев

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на своем официальном сайте значительно расширили список симптомов коронавируса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ранее CDC указывал только на три симптома COVID-19: высокую температуру, кашель и одышку. Теперь агентство внесло в этот список озноб, внезапно наступившую усталость, мышечные боли, головную боль, боль в горле, а также потерю вкуса и запаха. Решение о расширении списка было принято после того, как несколько десятков врачей из различных американских штатов сообщили федеральным чиновникам, что их пациенты с коронавирусом жаловались на ранее неизвестные симптомы. Врачи призвали CDC включить их в этот список.

Еще в марте Американская академия отоларингологии призвала CDC добавить аносмию - неспособность чувствовать запах - в свой список потенциальных признаков коронавируса. Исследование, совместно проведенное Италией и Великобританией и опубликованное в четверг, показало, что 64 процента пациентов с коронавирусом сообщили об "измененном обонянии или вкусе".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Доктор Джеймс Денни, исполнительный вице-президент и генеральный директор Американской академии отоларингологии, заявил, что по мере открытия американских предприятий, любой, у кого есть этот симптом, должен пройти тестирование или отправиться на карантин, сообщает The Daily Mail. Он добавил, что около 40 процентов из 56 тысяч заразившихся вирусом пациентов заявили, что испытывают усталость, почти 14 процентов сказали, что у них болит голова, и около 12 процентов заявили о непрекращающемся ознобе.

По состоянию на утро пятницы по московскому времени в США зарегистрировано более 890 000 подтвержденных случаев заражения вирусом и более 50 тысяч смертельных случаев.

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