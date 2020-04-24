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24.04.2020 13:13
Рубрика: Общество

Вирусолог назвал вероятные сроки окончания COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Пандемия коронавируса нового типа SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19) может закончиться примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Такую точку зрения, как передает агентство РИА Новости, высказал руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Он напомнил, что пандемии двух других носимых животными организмами коронавирусных инфекций - SARS и MERS - закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зарегистрированы первые случаи.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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Ученый предположил, что и ситуация с COVID-19 может развиваться по такому же сценарию. В то же время ученый предположил, что новый вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

При этом Бутенко не исключил, что пандемия закончится еще до разработки вакцины от коронавируса. Именно так и произошло с вирусами SARS и MERS.

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