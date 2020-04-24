Вирусолог назвал вероятные сроки окончания COVID-19

Такую точку зрения, как передает агентство РИА Новости, высказал руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Он напомнил, что пандемии двух других носимых животными организмами коронавирусных инфекций - SARS и MERS - закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зарегистрированы первые случаи.

Ученый предположил, что и ситуация с COVID-19 может развиваться по такому же сценарию. В то же время ученый предположил, что новый вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

При этом Бутенко не исключил, что пандемия закончится еще до разработки вакцины от коронавируса. Именно так и произошло с вирусами SARS и MERS.