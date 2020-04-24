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24.04.2020 16:59
Рубрика: В мире

Вирусологи назвали возможный срок выхода Кубы на плато по COVID-19

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Пик заболеваемости коронавирусом на Кубе придется на последние числа мая. Соответствующий прогноз был представлен группой эпидемиологов президенту республики Мигелю Диас-Канелю в ходе ежедневного заседания кризисного штаба по борьбе с распространением COVID-19 на Острове.

Как отмечает официальное издание ЦК Компартии Кубы Granma, в последние дни заражение коронаврусом на Острове происходит по наименее негативному сценарию, хотя пик заболеваемости еще не достигнут.

Согласно проведенным исследованиям, пик распространения COVID-19 наступит приблизительно через 77 дней после выявления первого случая коронавируса в начале марта. Таким образом, к концу мая Остров должен выйти на максимальные показатели ежедневного прироста заболевших, после чего их число должно начать снижаться.

Напомним, что пока власти Кубы не вводили всеобщего жесткого карантина, хотя был принят ряд шагов, направленных на сокращение перемещения людей: отменен общественный городской транспорт, межрегиональные пассажирские перевозки, закрыты отдельные крупные магазины для того, чтобы избежать скопления людей. Правда, решить проблему очередей властям так и не удалось: теперь вместо больших магазинов люди часами стоят в небольшие торговые точки. Кроме того, благодаря отлаженной системе, на Кубе быстро устанавливают и помещают на карантин всех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

Принимаемые меры дают свои результаты: динамика заболеваемости COVID-19 на Острове остается умеренной. На сегодняшний день всего на Кубе выявлено 1235 случаев коронавируса, 43 из которых закончились летальным исходом. При этом за последнюю неделю ежедневный прирост заболевших составляет в среднем 50-60 человек, хотя число проводимых тестов лишь увеличивается. В день на Кубе проводится около 2000 лабораторных исследований на коронавирус, а всего на настоящий момент было осуществлено уже почти 35 тысяч тестов.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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