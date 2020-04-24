Власти США накопили достаточно тестов и готовы начать "открывать" страну

В США достаточно тест-систем для первой фазы отмены карантина. Об этом в эфире телекомпании CNN сообщил глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Стивен Хан.

"У нас есть достаточно тестов для начала реализации плана по открытию Америки. Тем не менее, надо не расслабляться и разрабатывать дополнительные тесты с целью их накопления", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Президент Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти начинают "открывать страну". Официальные планы снятия санитарных ограничений предоставили 16 из 50 американских штатов. Сейчас в стране работают только аптеки и продуктовые магазины. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 867 тысяч случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла почти 50 тысяч жизней.