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24.04.2020 11:35
Рубрика: Власть

ВМФ в 2020 году получит новые корабли и подлодки

Текст: Юрий Гаврилов
Объединенная судостроительная корпорация, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, рассчитывает выполнить в полном объеме программу сдачи в этом году ВМФ кораблей и подводных лодок. По информации из ОСК, там прилагают для этого "максимум усилий".
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Известно, что Военно-морской флот России должен в ближайшие восемь месяцев пополниться четырьмя атомными и одной дизельной субмаринами, а также четырьмя кораблями с крылатыми ракетами "Калибр". Об этом в прошлом месяце говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее первый заместитель гендиректора "Севмаша" Сергей Воронько рассказал, что его предприятие планирует передать ВМФ атомоход "Белгород", который станет носителем нового российского оружия - беспилотной ударной системы "Посейдон". В сдаточном списке также лодки "Казань", "Новосибирск" и стратегический атомный подводный крейсер "Князь Олег".

Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости
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Последние две лодки передадут на усиление Тихоокеанского флота. Он также должен получить дизельную подлодку "Волхов" и два надводных корабля - корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов". Северный флот в 2020 году планирует получить многоцелевую подлодку "Казань" и новейший фрегат "Адмирал Касатонов". Черноморцы - корвет "Ретивый". Новая техника будет отправлена и на Балтику.

В пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота со ссылкой на командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца сообщила о планах завершить в нынешнем году на предприятии "Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке модернизацию фрегата "Маршал Шапошников". По данным пресс-службы, на этом корабле были демонтированы и заново изготовлены более 20 процентов надстройки, проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование. Для "Шапошникова" сделали новые участки валопроводов. На фрегате также частично заменили магистральные кабельные трассы и произвели их укладку под новые ударные системы.

Самое главное, что модернизированный корабль получил на комплекс нового ракетного оружия. Речь - об универсальных пусковых под ракеты "Калибр-НК" и "Оникс". Сообщалось, что в перспективе этот фрегат могут оснастить и гиперзвуковым "Цирконом".

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