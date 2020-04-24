Во Франции начнут бесплатно раздавать защитные маски

Во Франции с четвертого мая начнут бесплатно раздавать защитные маски. Власти долго думали, где их раздавать. В итоге, решение было принято, информирует ТАСС.

"Мы рассматриваем все каналы: аптеки, мэрии, табачные киоски", - рассказали в министерстве экономики и финансов. Там отметили, что уже произведено более 10 миллионов многоразовых тканевых масок. Режим самоизоляции начал действовать в стране 17 марта. Он продлится до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенно отменять некоторые из введенных ранее ограничений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Согласно последним данным, в республике более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, число летальных исходов почти достигло 22 тысяч.