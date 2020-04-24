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24.04.2020 21:57
Рубрика: В мире

Во Львове отказались передать прах разведчика Кузнецова его племяннице

Текст: Максим Макарычев
Депутаты Львовского городского совета отказались отдать прах выдающегося советского разведчика Николая Кузнецова его племяннице. Незадолго до этого в украинском министерстве культуры рекомендовали львовским депутатам отклонить просьбу родственников Николая Кузнецова из-за "нежелательного общественного резонанса".
Ветераны Великой Отечественной войны у могилы героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова на Холме славы во Львове. Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости Ветераны Великой Отечественной войны у могилы героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова на Холме славы во Львове. Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости
Ветераны Великой Отечественной войны у могилы героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова на Холме славы во Львове. Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости

Племянница разведчика попросила власти города передать останки родственника, из-за того, что могила Кузнецова во Львове постоянно становилась объектом надругательств и осквернялась.
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Ранее в феврале мэр Львова Андрей Садовый, сообщает "Страна", сделал этот вопрос предметом политического торга, отказав женщине под тем предлогом, что, дескать, пока Россия не вернет удерживаемых украинцев, праха она не получит. "До Садового даже не доходит, что прах этого человека ему не принадлежит", - прокомментировал это решение львовского мэра одесский журналист Юрий Ткачев.

Украинские националисты неоднократно оскверняли память разведчика-нелегала, как в 1990-е, так и в 2010-е годы. В 1992 году музеи славы Кузнецова в Ровно и во Львове были ликвидированы. В 2015 году был уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. Фамилию разведчика при Порошенко внесли в список лиц, подпадающих под "Закон о декоммунизации", а город Кузнецовск в Ровенской области, названный в честь него, переименовали в Вараш. В ночь на 21 июня 2018 года на могиле Кузнецова на Холме славы во Львове неизвестные нарисовали желтой краской трезубец и написали "враг УПА" (группировка запрещена в РФ) и "палач". Через месяц могилу разведчика осквернили еще раз, закрасив надписи на надгробии. Национал-радикалы заявили, что таким образом "поздравили Кузнецова с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков". Наконец, в марте 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф Николая Кузнецова с надгробной плиты на Холме славы.

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Николай Кузнецов, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза и в совершенстве владевший немецким языком, (в ориентировке абвера на его поимку указывалось, что он владеет шестью диалектами немецкого языка), был заброшен на оккупированную нацистами территорию в возрасте 31 года, как обер-лейтенант (старший лейтенант) Пауль Зиберт. Он был членом "Особой группы при наркоме внутренних дел СССР", которая в январе 1942 года была преобразована в 4-е управление НКВД. Ею руководил легендарный чекист, старший майор государственной безопасности Павел Анатольевич Судоплатов. С октября 1942 года Кузнецов вел разведывательную деятельность в Ровно, постоянно общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей, передавая сведения в партизанский отряд. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистов. Именно от Кузнецова была получена и доложена Сталину первая информация о готовящемся покушении на глав СССР, США и Великобритании во время Тегеранской конференции в 1943 году. Погиб в марте 1944 года в бою с бандеровцами, переодетыми в форму бойцов Красной Армии и получившими приказ взять офицера в немецкой форме живым. Останки разведчика были обнаружены 17 сентября 1959 года в урочище Кутыки во время поисковых работ группой под руководством его боевого товарища Николая Струтинского. Перезахоронение останков Кузнецова произошло на Холме славы во Львове 27 июля 1960 года.

Прямая речь

Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За Жизнь" в Верховной Раде Украины:

- Решение Львовского городского совета отказать родственникам в перезахоронении героя Великой Отечественной войны, разведчика Николая Кузнецова - это надругательство над памятью всех ветеранов Великой Отечественной войны и борцов с фашизмом. Львовский горсовет открыто чествует коллаборантов и пособников нацизма. Своим решением, принятым накануне Дня Победы, они не просто пытаются лишить людей их законных прав. Они стремятся выстрелить в историю и отомстить ей за поражение, нанесенное их идейным отцам-вдохновителям. Они даже не понимают, какой международный резонанс провоцируют этим отказом. Современная Украина окончательно превращается в националистическое государство, которое открыто глумится над правами человека и пытается подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны. "Оппозиционная платформа - За Жизнь" требует пересмотреть это бесчеловечное и порочащее жителей Львова и весь украинский народ решение. Мы требуем снять запрет на передачу праха героя Отечественной войны Николая Кузнецова его родственникам. Мы обращаемся непосредственно к президенту Зеленскому с требованием вмешаться в эту ситуацию и разблокировать процесс.

Цитата

Юрий Гагарин, первый космонавт:

- Облик народного мстителя Николая Кузнецова всегда был для меня примером безграничного служения своему народу и своей родине, человечеству и прогрессу.

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