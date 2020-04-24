Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

Как известно, наиболее распространенные симптомы коронавируса - лихорадка, кашель и одышка. Также нередко встречаются потеря обоняния, образование сыпи, проявления со стороны кишечника.

Между тем, согласно последним наблюдениям зарубежных медиков, у многих пожилых людей, заразившихся COVID-19, типичные признаки заболевания часто отсутствуют. Зато есть другие нетипичные проявления, которые значительно тормозят выявление заболевания.

По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.

Вероятно, это связано с тем, что с возрастом "иммунный ответ может притупиться", считает профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды доктор Джозеф Оусландер.

- Кроме того, основные хронические заболевания могут маскировать или мешать проявлению характерных признаков инфекции. Некоторые пожилые люди из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических заболеваний могут не иметь рефлексов. Например, кашля. Также это может быть связано с когнитивными нарушениями, мешающими пациентам сообщить о своем недомогании, - пояснил Оусландер.