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Рубрика: Общество

Врачи рекомендуют принимать витамин D на карантине

Текст: Ирина Невинная
Людям, остающимся из-за эпидемии COVID-19 на карантине дома, нужно ежедневно принимать витамин D весной и летом, пока сохраняется домашний режим, - таковы новые рекомендации управления здравоохранения Англии. Аналогичный порядок введен и в других частях Великобритании - Шотландии, Уэльсе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До начала эпидемии коронавируса британцам, как жителям страны, где в холодное время года мало солнечных дней, было рекомендовано принимать 10 мкг витамина D ежедневно в зимние месяцы (с октября по март) или круглогодично, если они не проводят на улице достаточно времени. Однако сейчас, когда всем предписано сидеть по домам, может возникнуть его дефицит, - пишет BBC.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Издание привело рекомендации службы здравоохранения, в каких случаях витамин D нужно принимать круглый год:

- если вы почти не бываете на улице, например, по состоянию здоровья (после операции на сердце, перенесения тяжелых заболеваний и т.п.)

- если вы проживаете в доме для престарелых

- если вы обычно носите закрытую одежду, когда выходите на улицу.

"К сожалению, поскольку коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь, многие из нас проводят на воздухе очень немного времени, - цитирует издание Сару Станнер из Британского фонда диетологов. - Сейчас очень важно соблюдать все рекомендации правительства и оставаться дома, но в то же время многие из нас недополучают солнечные лучи, а это означает, что мы должны следить за тем, чтобы в организме не возникла нехватка витамина D".

Фото: iStock
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Витамин D укрепляет зубы, кости и мышцы. У детей он предотвращает развитие рахита, у взрослых - остеопороза. Согласно некоторым исследованиям, этот витамин помогает бороться с обычными простудами и гриппом. При этом, как подчеркивает издание, антивирусной активности против COVID-19 у него нет. Хотя общеукрепляющее действие витамина во время эпидемии может принести определенную пользу.

Безопасные дозы, согласно рекомендациям британских медиков, таковы:

- дети в возрасте от 1 года до 10 лет - не более 50 мкг в день,

- младенцы до 12 месяцев - не более 25 мкг в день,

- взрослые - не более 100 мкг в день, а в составе биодобавок - 10 мкг в день.

Врачи предупреждают об опасности передозировки витамина. Не рекомендован он и при некоторых заболеваниях , в частности, болезнях почек. При этом в некоторых случаях, если у пациента диагностирован дефицит витамина D (это подтверждается выполнением анализа), врач может назначить дозу индивидуально.

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