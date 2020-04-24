Выпуск антисептиков наладили более 70 российских предприятий

Спрос на антисептики в России вырос в десятки раз: об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. С 30 марта по 5 апреля, по сравнению с теми же периодами прошлого года, спрос вырос на 2703 процента, а с 6 по 12 апреля - на 5609 процентов. В частности, потребность в санитайзерах для рук увеличилась на 432 процента и 416 процента соответственно.

К середине апреля производство кожных антисептиков в России удалось увеличить в 6 раз, сообщают в Минпромторге РФ. В разы выросло число компаний-производителей такой продукции для внутреннего рынка. Медикам и обычным людям крайне необходимы антисептические средства на базе изопропилового и этилового спирта. Многие компании, которые ранее не работали в этом секторе, наладили выпуск подобной продукции. Через Фонд развития промышленности ее производителям предоставляют льготные займы по ставке от одного процента годовых. Вместе с этим Роспотребнадзор работает над возможностью сократить для производителей процедурные издержки, в том числе по вопросам регистрации новых антисептиков.

Как отметила председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова, всего за месяц от жесткого дефицита удалось прийти к ситуации, когда антисептики начали выпускать более 70 российских компаний.

- По данным Минпромторга, уже выпускается 304 тысячи литров в сутки, или около 3 миллионов штук продукции в пересчете на упаковку 100 миллилитров, - отмечает Татьяна Пучкова.

Эксперт рассказывает: предприятия, у которых производство антисептиков было уже отлажено, расширили свои мощности, а компании, выпускавшие спиртовую парфюмерию, переориентировали свои производственные линии.

- Что такое кожные антисептики, которые могут быть использованы во время пандемии COVID-19? Согласно рекомендациям, ВОЗ и инструкциям Роспотребнадзора, это жидкости, лосьоны, гели, влажные салфетки, имеющие в своем составе не менее 70 процентов этилового спирта по массе, либо не менее 60 процентов изопропилового спирта по массе, и имеющие регистрацию как дезинфицирующие либо парфюмерно-косметические средства, - рассказывает Татьяна Пучкова.

Процесс обеспечения сырьем предприятий косметической промышленности координировал департамент химической промышленности Минпромторга. РПКА, в которую входят большинство этих предприятий, активно включилась в эту работу. В силу законодательных ограничений лишь немногие предприятия в России могут производить дезинфицирующую продукцию на основе этанола, объясняет Татьяна Пучкова. Поэтому остро встала проблема с поставками изопропанола - сегодня его вырабатывают лишь два российских предприятия. Для решения проблемы уже отменена ввозная пошлина на изопропанол, а российским поставщикам ЕЭК запретила продавать его на экспорт. Централизованно решается проблема обеспечения изготовителей необходимой пластиковой упаковкой - в частности, отменена ввозная пошлина на упаковку для кожных антисептиков.

К производству сырья для антисептиков активно приступил отечественный химпром. Как считают в Российском союзе химиков, в структуре потенциала производства антисептиков можно отметить два основных параметра: удобней всего организовать производство на площадках парфюмерно-косметической индустрии, однако максимальный объем сырья в сжатые сроки и по предельно доступной цене могут дать только промышленные производства газо- и нефтехимии. Причем уже сегодня на государственном уровне необходимо сделать максимально четкими планы по выпуску дезинфицирующих средств, а также проработать варианты, как использовать запущенные в период пандемии линии в будущем.

- Самым внушительным потенциалом в производстве антисептика обладают наши нефтехимические и газохимические предприятия, - рассказывает первый вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова. - В Чувашии, например, крупнотоннажный производитель "Химпром" в классическом продуктовом портфеле располагает целым спектром антисептической продукции - это и изопропиловый спирт, и перекись водорода, и жидкий хлор, а также гипохлориты натрия и кальция.

Эксперт приводит и другие примеры: к выпуску антисептической продукции с начала апреля приступили специалисты трех производственных площадок Новочеркасского завода связочных материалов (входит в ГК "Титан"). В Новочеркасске разрабатывается рецептура и производится концентрат для будущей продукции, а в тульском и нижегородском подразделении НЗСМ запущены фасовочные линии - на базе линий, на которых разливалась спиртосодержащая стеклоомывающая жидкость. Пик ее востребованности приходится на холодное время года, поэтому весной была возможность запустить производство нового продукта. Мощности позволяют выпускать до 800 тонн антисептической продукции ежемесячно. Большим потенциалом также обладают предприятия нефтехимии Татарстана, где ситуацию с обеспечением населения республики антисептическими средствами взял под личный контроль глава республики Рустам Минниханов.

Сертифицированные антисептики для рук сегодня производятся даже в Когалыме - на принадлежащем нефтяной компании заводе химреагентов. Еще одна нефтедобывающая компания развернула производство антисептиков на базе мощностей по производству смазочных материалов в Московской области и Нижнем Новгороде. Мария Иванова отмечает, что также нельзя снимать со счетов и потенциальную возможность производства этаноловых и изопропаноловых антисептиков на основе продуктов переработки природного газа.