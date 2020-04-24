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Вышел самый дешевый в мире Android-смартфон на мощнейшем процессоре

Текст:   Антон Благовещенский
24.04.2020,  
14:01
Фото: Vivo Фото: Vivo
Фото: Vivo

Компания vivo представила новый смартфон IQOO Neo 3, который стал самым недорогим аппаратом на базе процессора Snapdragon 865. Его стоимость на китайском рынке составляет 2698 юаней, или 28400 рублей, пишет Gizchina.

Фото: Vivo

Помимо топового процессора, новинка от vivo оснащается безрамочным (ну, почти) 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц для плавной анимации,И а также 6/8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 м 128/256 Гб постоянной памяти UFS 3.1.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп, она состоит из трех модулей: базового Sony IMX582, ультраширокоугольного и макро. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Распознавание владельца осуществляется по отпечатку пальца, сканер встроен в боковую кнопку. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка через USB-C на мощности 44 Вт. vivo IQOO Neo 3 также поддерживает подключение к сетям 5G, оснащен разъемом для наушников и выделенным аудиочипом.

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За 2698 юаней будет доступна младшая версия смартфона с 6/128 Гб памяти. Старт продаж в Китае намечен на 29 апреля.

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