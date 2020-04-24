Вышел трейлер российского хоррора "Атакан. Кровавая легенда"

В Сети появился трейлер отечественного хоррора с причудливым названием "Атакан. Кровавая легенда".

Завязка и объяснение названия такие: "Атакан - проклятый камень, на котором веками язычники приносили человеческие жертвы. Группа студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы найти легендарный камень". Ну а дальше начинается, собственно, всякий ужас.

Двухминутный трейлер в основном состоит из кадров подземелий, где трудно что-то разглядеть, и визгов упомянутых студентов (и студенток).

Авторы проекта - дебютанты полного метра, режиссёр Александр Гришин и сценаристка Александра Радушинская.

В ролике оптимистично анонсируется, что фильм выйдет в кинотеатрах уже летом текущего года.