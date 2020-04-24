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Вышел трейлер российского хоррора "Атакан. Кровавая легенда"

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    24.04.2020, 15:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Ульяна Лукина Фото: youtube.com/ Ульяна Лукина
Фото: youtube.com/ Ульяна Лукина

В Сети появился трейлер отечественного хоррора с причудливым названием "Атакан. Кровавая легенда".

Фото: kinopoisk.ru
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Завязка и объяснение названия такие: "Атакан - проклятый камень, на котором веками язычники приносили человеческие жертвы. Группа студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы найти легендарный камень". Ну а дальше начинается, собственно, всякий ужас.

Двухминутный трейлер в основном состоит из кадров подземелий, где трудно что-то разглядеть, и визгов упомянутых студентов (и студенток).

Авторы проекта - дебютанты полного метра, режиссёр Александр Гришин и сценаристка  Александра Радушинская.

В ролике оптимистично анонсируется, что фильм выйдет в кинотеатрах уже летом текущего года.

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