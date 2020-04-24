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Вышла заключительная серия первого сезона нового "Простоквашина"

Новости
    24.04.2020, 12:12
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" обнародована тридцатая, заключительная серия первого сезона ремейка-перезапуска советского анимационного сериала про обитателей деревни Простоквашино. И окрест.

Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
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Эпизод называется "Доить или не доить" и пытается вползти на пажити околошекспировкой юмористики ("Шекспирка века", простите). Но любопытен не этим: в "Доить" пса Шарика впервые озвучил лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника" Павел Деревянко

До этого, напомним, Шарик говорил голосом музыканта и актера Гарика Сукачева.

Остальные артисты прежние: Иван Охлобыстин - Печкин, Матроскин - Антон Табаков, сын Олега Табакова, "оригинального" Матроскина, дядя Федор - Алексей Онежен.

Как признался Деревянко, Шарик ему близок, поскольку в детстве актер много времени проводил в деревне.

"В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова", - приводит комментарий Павла ТАСС.

Премьера новых серий "Простоквашино" состоялась весной 2018 года.

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