Вызвавший вспышку COVID-19 в Австралии круизный лайнер покинул страну

Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, покинул страну. Больше месяца судно простояло на рейде в порту Сиднея, сообщает австралийский телеканал АВС.

"Ruby Princess пришвартовалась в Сиднее 19 марта, пассажиры сошли на берег не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном", - со ссылкой на телеканал пишет РИА Новости.

Полиция штата Новый Южный Уэльс сейчас выясняет, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания коронавирусом на лайнере до его захода в порт Австралии. На борту Ruby Princess осталось около 300 членов экипажа, остальные моряки после карантина вернулись в свои страны. Данных о предстоящем маршруте круизного лайнера нет.