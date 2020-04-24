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Рубрика: Культура

За передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила 30 тысяч долларов

Текст: Сусанна Альперина
Стали известны новые подробности истории, связанной с покупкой японской компанией прав у "Союзмультфильма" на Чебурашку . Как оказалось, финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования. При масштабных коммерческих оборотах в Японии с 2005 года киностудия "Союзмультфильм" получила только 16 тысяч долларов выплат. Выяснилось, что сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования.
Фото: Reanimedia Фото: Reanimedia
Фото: Reanimedia

Наша киностудия раскрыла подробности договора. Выяснилось, что, согласно имеющимся на киностудии документам, спорный лицензионный договор был заключен в 2005 году между ФГУП "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм" и японской компанией "Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha", которая последствии сменила название на "Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications" (английская интерпретация - "TV TOKYO Communications Corporation").

Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
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По условиям сделки компания получила лицензию как на сами мультфильмы, так и на персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, на территории всех государств, кроме стран бывшего СССР.

Что особенно важно, эта лицензия была исключительной, то есть, "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. Что касается способов использования мультфильмов цикла "Чебурашка" и их персонажей, то они в документе сформулированы размыто и допускают разные толкования.

Всего же за передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила 30 тысяч долларов и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах.

Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции, договором при этом не предполагаются, и за 10 лет использования в 2014 году японская сторона направила "Союзмультфильму" только 16 тысяч долларов.

"В то же время из открытых источников известно, что обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции, в которой используется образ персонажа "Чебурашка", в Японии исчисляются сотнями миллионов долларов США, однако прошедшие 15 лет киностудии ни разу не была предоставлена отчетность по договору.

Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
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В довершение к прочему, в 2015 году "TV TOKYO Communications Corporation" вышло из проекта, передав сублицензию компании "Cheburashka Project LLP", о которой киностудии "Союзмультфильм" ничего неизвестно", говорится в релизе "Союзмультфильма". И подчеркивается, что с учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству.

В то же время "Союзмультфильм" говорит о том, что студия открыта для партнерских переговоров и поиска решения, включающего дальнейшее лицензирование прав на мультфильмы цикла "Чебурашка", вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнёром.

Новый лицензионный договор должен будет предусматривать справедливое вознаграждение, регулярную и полную отчётность, определённо обозначенные способы использования персонажа "Чебурашка". Кроме того, обязательно должен быть разрешен вопрос о легитимности использования продолжения цикла мультфильмов "Чебурашка", созданного студией "Ffangoentertoyment" (Япония).

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