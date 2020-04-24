Заключенные устроили бунт в аргентинской тюрьме из-за коронавируса

В одной из тюрьм Буэнос-Айреса заключенные устроили бунт, передает ТАСС со ссылкой на местное издание "Кларин". Участники беспорядков потребовали освободить их из-за быстро распространяющегося в мире коронавируса или хотя бы перевести под домашний арест. Тюрьма, по их мнению, не обеспечит им защиту от заболевания или качественное лечение в случае заражения.

Заключенные разобрали часть кровли и принялись жечь матрасы, а несколько человек выбрались на крышу. Охрана пытается навести порядок.

По словам очевидцев, в округе слышны выстрелы, но данных о раненых пока нет. Администрация тюрьмы начала переговоры c протестующими.

Напомним, что в Аргентине действует режим обязательной социальной изоляции. В стране официально числятся зараженными коронавирусом 3.4 тысячи человек и 167 больных уже скончались.