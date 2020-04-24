Завершена роспись главного православного храма Киргизии

Российские специалисты завершили роспись главного православного храма в Киргизии - Свято-Воскресенского кафедрального собора. Об этом сообщили в Бишкекской и Киргизстанской епархии.

- Работы по внутренней отделке начались в 2018 году, сразу после того как храм был отреставрирован, - рассказал епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил. - Собор, как вы знаете, освятил во время своего визита в Киргизию Его Преосвященство Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в 2018 году. В общей сложности художники расписали около 880 квадратных метров сводов и стен храма. В алтарной части - две фрески, указывающие на важные события земной жизни Иисуса Христа - Рождество Спасителя и Его Крещение. С северной "женской" стороны изображены жены-мироносицы. С южной "мужской" - путешествие Иисуса Христа с учениками Лукой и Клеопой в Эммаус. Все сюжеты увязаны в общую событийную линию. В купольной части изображены Архангелы.

Примечательно, что на одной из фресок мастера изобразили героев Евангелия в киргизских национальных головных уборах, что по замыслу художников символизирует общность народов.

Сегодня же епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил поздравил мусульман Киргизии с наступлением Священного месяца Рамадан.

"Сердечно поздравляю всех соотечественников - мусульман Киргизстана с началом священного месяца Рамадан - месяца поста, особого времени размышлений, смирения и терпения, силы духа и милосердия!", говорится в послании.

В свою очередь муфтий Киргизии Максатбек ажы Токтомушев сердечно поблагодарил духовного лидера православных христиан Киргизии.