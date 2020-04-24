Зеленский поручил Саакашвили заняться переговорами с МВФ

Михаил Саакашвили от Украины в ближайшее время займется переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области сообщил на брифинге в Верховной раде.

"Президент (Украины Владимир Зеленский) мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает", - сказал Саакашвили, чьи слова приводит "Интерфакс-Украина".

По его словам, "придется сильно постараться", чтобы спасти экономику страны в нынешних условиях.

"Необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, ускорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой", - отметил Саакашвили.

До конца этого года Киев надеется получить от МВФ 3,5 миллиарда долларов.