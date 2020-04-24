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Рубрика: В мире

Жителям Чехии разрешили отдыхать за границей

Власти Чехии начали отменять введенные ранее ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Власти Чехии объявили о пятиступенчатом плане снятия ограничительных мер

С 24 апреля разрешено свободное передвижение граждан по улицам. "Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу, в аптеку и магазины. И нигде не задерживаться", - сказал глава минздрава Чехии Адам Войтех, добавив, что в общественных местах могут собираться группы до 10 человек.

Правительство также приняло решение разрешить гражданам республики выезжать за границу, в том числе, в отпуск, сообщает РИА Новости. Ослабление карантина стало возможно благодаря хорошей эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, режим ЧП был введен в Чехии в начале марта. Жители республики не могли выехать за рубеж, а иностранцы - попасть в страну.

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