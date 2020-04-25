Акинфеев опередил Месси в рейтинге Transfermarkt

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов в ведущих чемпионатах Европы.

Рейтинг "преданности" футболистов своим клубам опубликовал портал Transfermarkt. В него были включены игроки из десяти сильнейших национальных чемпионатов Европы. Акинфеев выступает за ЦСКА 17 лет, 3 месяца и 23 дня. Это лучший результат.

На второй позиции - футболист французского "Сент-Этьена" Лоик Перрен: 16 лет, 9 месяцев и 24 дня. Лионель Месси из "Барселоны" в этом рейтинге занял непривычное для себя место - третье. Он выступает за каталонцев 16 лет, 3 месяца и 23 дня.

В пятерке также оказался защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини - 14 лет, 9 месяцев, 24 дня, ставший пятым. Следом в рейтинге - его коллега по амплуа из мадридского "Реала" Серхио Рамос - 14 лет, 7 месяцев, 24 дня.