Аль Пачино - 80: любимые роли актера

Сегодня юбилей празднует Аль Пачино - одному из самых харизматичных актеров современности исполняется 80 лет. Но почивать на лаврах не для него - только за последнее время на экраны вышли сразу несколько фильмов с его участием: он сыграл у Тарантино в "Однажды в... Голливуде", у Скорсезе в "Ирландце", а сейчас его можно увидеть в сериале "Охотники". "Российская газета" вспоминает лучшие роли легендарного американца.

Майкл Корлеоне, "Крестный отец"

Первая серьезная киноработа актера, после которой он стал известен буквально каждому. Майкл - младший сын сицилийского мафиози Дона Корлеоне. Из скромного молодого человека он превращается в безжалостного босса мафии со впалыми, жестокими глазами. За лучшую мужскую роль второго плана Аль Пачино был номинирован на "Оскар", а за роль в "Крестном отце 2" был награжден премией BAFTA в номинации "лучшая мужская роль".

Фото: www.kinopoisk.ru

Джон Милтон, "Адвокат дьявола"

"Адвокат дьявола" - современная интерпретация знаменитого Мефистофеля, и в ней Аль Пачино сыграл лучшее воплощение дьявольской сущности. Хладнокровное спокойствие и лаконично построенная речь позволяют создать образ умного и в тоже время коварного адвоката, который так и норовит утащить тебя в бездну. Герой Аль Пачино вызывает ужас, граничащий с восхищением.

Фото: www.kinopoisk.ru

Фрэнк Слэйд, "Запах женщины"

Попробуйте так разносторонне сыграть обаятельного и влиятельного богача, который слеп на оба глаза, как это сделал Аль Пачино. В образе полковника Слэйда уживается слишком много всего. Вжиться в такую многогранную и разностороннюю роль - настоящее искусство. Именно поэтому лучшая мужская роль на "Оскаре" в 1993 году досталась Аль Пачино за Френка Слэйда.

Фото: www.kinopoisk.ru

Фрэнк Серпико, "Серпико"

"Серпико" - фильм, основанный на реальных событиях. Сыграв главную роль, Аль Пачино показал, что он может играть не только "сыновей мафиози", но и честных полицейских. Картина стала особенной именно благодаря актеру, который показал живого, переполненного чувствами человека, пытающегося найти выход из коррупционной сети.

Фото: www.kinopoisk.ru

Тони Монтана, "Лицо со шрамом"

Роль амбициозного гангстера, эмигрировавшего с Кубы и осевшего в Майами, принесла Аль Пачино номинацию на премию "Золотой глобус". Актер создал канонический образ целеустремленного и амбициозного гангстера на века. А ведь изначально предполагалось взять на роль его хорошего друга и партнера по фильмам - Роберта Де Ниро. Кстати, журнал Empire поставил Тони Монтану на 70 место в своем рейтинге 100 лучших персонажей фильмов.