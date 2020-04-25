Аль Пачино - 80: любимые роли актера

Новости

В США моряки попросили вернуть на службу уволенного командира авианосца 08:55
В Саратовской области выявлено 265 случаев коронавируса 08:46
В России анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа 08:40
Назван доступный продукт, богатый необходимым на карантине витамином 08:30
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России 08:25
Дым от лесных пожаров в Бурятии накрыл столицу Забайкалья 07:54
Правительство Бразилии покинул символ борьбы с коррупцией 07:35
Китай направил в КНДР медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына 07:19
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции 06:43
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 06:26
В Калмыкии саперы начали разминировать подземный артиллерийский склад 05:55
В Находке подтвержден коронавирус у сотрудников станции скорой помощи 05:55
Немецкие ученые изучат российские тест-системы по выявлению COVID-19 05:37
В Петербурге умер врач, заразившийся от пациентов COVID-19 05:05
"Ракета Победы" вывела на орбиту "Прогресс МС-14" с грузом для МКС 05:01
Моряки ТОФ провели учение по оказанию помощи терпящему бедствие судну 04:55
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса 04:50
На Сахалине введено тестирование на COVID-19 всех прибывающих 04:28
На Камчатке за пять дней выгорело 30 тысяч квадратных метров травы 04:12
В Дубае с помощью "умных" шлемов найдут заразившихся коронавирусом 03:55
Facebook заплатит 5 миллиардов долларов за утечку информации 03:33
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса "Голос. Дети" 02:58
К Международной космической станции отправят "Ракету Победы" 01:49
Более 5 миллионов человек проверили на COVID-19 в США 01:33
В Бельгии представили график выхода страны из изоляции 01:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
25.04.2020 09:00
Рубрика: Культура

Аль Пачино - 80: любимые роли актера

Текст: Мария Войнелович
Сегодня юбилей празднует Аль Пачино - одному из самых харизматичных актеров современности исполняется 80 лет. Но почивать на лаврах не для него - только за последнее время на экраны вышли сразу несколько фильмов с его участием: он сыграл у Тарантино в "Однажды в... Голливуде", у Скорсезе в "Ирландце", а сейчас его можно увидеть в сериале "Охотники". "Российская газета" вспоминает лучшие роли легендарного американца.

Майкл Корлеоне, "Крестный отец"

Фото: iStock
Балет, опера и рэп: что посмотреть онлайн в эти выходные

Первая серьезная киноработа актера, после которой он стал известен буквально каждому. Майкл - младший сын сицилийского мафиози Дона Корлеоне. Из скромного молодого человека он превращается в безжалостного босса мафии со впалыми, жестокими глазами. За лучшую мужскую роль второго плана Аль Пачино был номинирован на "Оскар", а за роль в "Крестном отце 2" был награжден премией BAFTA в номинации "лучшая мужская роль".

Фото: www.kinopoisk.ru

Джон Милтон, "Адвокат дьявола"

"Адвокат дьявола" - современная интерпретация знаменитого Мефистофеля, и в ней Аль Пачино сыграл лучшее воплощение дьявольской сущности. Хладнокровное спокойствие и лаконично построенная речь позволяют создать образ умного и в тоже время коварного адвоката, который так и норовит утащить тебя в бездну. Герой Аль Пачино вызывает ужас, граничащий с восхищением.

Фото: www.kinopoisk.ru

Фрэнк Слэйд, "Запах женщины"

Фото: kinopoisk.ru
Что посмотреть на карантине: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 8

Попробуйте так разносторонне сыграть обаятельного и влиятельного богача, который слеп на оба глаза, как это сделал Аль Пачино. В образе полковника Слэйда уживается слишком много всего. Вжиться в такую многогранную и разностороннюю роль - настоящее искусство. Именно поэтому лучшая мужская роль на "Оскаре" в 1993 году досталась Аль Пачино за Френка Слэйда.

Фото: www.kinopoisk.ru

Фрэнк Серпико, "Серпико"

"Серпико" - фильм, основанный на реальных событиях. Сыграв главную роль, Аль Пачино показал, что он может играть не только "сыновей мафиози", но и честных полицейских. Картина стала особенной именно благодаря актеру, который показал живого, переполненного чувствами человека, пытающегося найти выход из коррупционной сети.

Фото: www.kinopoisk.ru

Тони Монтана, "Лицо со шрамом"

Роль амбициозного гангстера, эмигрировавшего с Кубы и осевшего в Майами, принесла Аль Пачино номинацию на премию "Золотой глобус". Актер создал канонический образ целеустремленного и амбициозного гангстера на века. А ведь изначально предполагалось взять на роль его хорошего друга и партнера по фильмам - Роберта Де Ниро. Кстати, журнал Empire поставил Тони Монтану на 70 место в своем рейтинге 100 лучших персонажей фильмов.

Фото: www.kinopoisk.ru
Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах