Аль Пачино - 80: любимые роли актера

Майкл Корлеоне, "Крестный отец"
Первая серьезная киноработа актера, после которой он стал известен буквально каждому. Майкл - младший сын сицилийского мафиози Дона Корлеоне. Из скромного молодого человека он превращается в безжалостного босса мафии со впалыми, жестокими глазами. За лучшую мужскую роль второго плана Аль Пачино был номинирован на "Оскар", а за роль в "Крестном отце 2" был награжден премией BAFTA в номинации "лучшая мужская роль".
Джон Милтон, "Адвокат дьявола"
"Адвокат дьявола" - современная интерпретация знаменитого Мефистофеля, и в ней Аль Пачино сыграл лучшее воплощение дьявольской сущности. Хладнокровное спокойствие и лаконично построенная речь позволяют создать образ умного и в тоже время коварного адвоката, который так и норовит утащить тебя в бездну. Герой Аль Пачино вызывает ужас, граничащий с восхищением.
Фрэнк Слэйд, "Запах женщины"
Попробуйте так разносторонне сыграть обаятельного и влиятельного богача, который слеп на оба глаза, как это сделал Аль Пачино. В образе полковника Слэйда уживается слишком много всего. Вжиться в такую многогранную и разностороннюю роль - настоящее искусство. Именно поэтому лучшая мужская роль на "Оскаре" в 1993 году досталась Аль Пачино за Френка Слэйда.
Фрэнк Серпико, "Серпико"
"Серпико" - фильм, основанный на реальных событиях. Сыграв главную роль, Аль Пачино показал, что он может играть не только "сыновей мафиози", но и честных полицейских. Картина стала особенной именно благодаря актеру, который показал живого, переполненного чувствами человека, пытающегося найти выход из коррупционной сети.
Тони Монтана, "Лицо со шрамом"
Роль амбициозного гангстера, эмигрировавшего с Кубы и осевшего в Майами, принесла Аль Пачино номинацию на премию "Золотой глобус". Актер создал канонический образ целеустремленного и амбициозного гангстера на века. А ведь изначально предполагалось взять на роль его хорошего друга и партнера по фильмам - Роберта Де Ниро. Кстати, журнал Empire поставил Тони Монтану на 70 место в своем рейтинге 100 лучших персонажей фильмов.