Американские журналисты и политики распространяют бездоказательную теорию об источнике коронавируса

В статье на "Grayzone" рассказывается, как журналисты-консерваторы сотрудничают с правительством США, распространяя эту теорию: когда число скончавшихся от коронавируса в США превысило 40 тысяч человек, союзники президента Дональда Трампа с новой силой развернули медиа-войну, обвинив китайскую биологическую лабораторию в искусственном создании нового вируса. 26 января "Вашингтон Таймс" опубликовала статью с версией о так называемом источнике происхождения коронавируса: автор статьи, бывший сотрудник военной разведки Израиля Дани Шохам заявил, что вирус мог возникнуть в биологической лаборатории в Ухане. Причем он признал, что пока нет доказательств, которые подтверждали бы это предположение. Впоследствии его гипотеза была единодушно опровергнута учеными из разных государств.

В марте этого года 27 ученых из 8 стран, работающие в области общественного здравоохранения, совместно опубликовали открытое письмо в медицинском журнале The Lancet. Они выразили поддержку китайским ученым и медикам, решительно осудив теорию происхождения коронавируса в китайской лаборатории.

14 апреля газета "Вашингтон пост" опубликовала статью обозревателя Джоша Рогина под заголовком "Госдепартамент США предупреждает о проблемах безопасности в уханьской лаборатории, изучавшей коронавирусы летучих мышей". На сайте "Grayzone" отмечается, что эта статья была написана на основе правительственного документа США, с помощью которого американские чиновники пытались оказать давление на Китай. После публикации этой статьи американские политики начали предъявлять Китаю необоснованные обвинения. 15 апреля сенатор Конгресса США от республиканской партии Том Коттон выступил с длинной и эмоциональной речью на телеканале Fox News, требуя от китайского правительства взять на себя ответственность за потери от эпидемии. 17 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "все еще пытается" получить от Китая разрешение на осмотр экспертами уханьской лаборатории. "Мы знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию с целью оценить то, что там произошло, что там происходит, пока мы тут разговариваем", - подчеркнул он. В тот же день Трамп заявил, что вирус был создан в лаборатории в Ухане. "Кажется, это вполне оправданно", - так охарактеризовал он эту теорию.

В статье, опубликованной на сайте "Grayzone", отмечается, что ученые обвинили Джоша Рогина в том, что он не брал интервью у экспертов, а лишь цитировал статью из журнала Nature за 2015 год под заголовком "Лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей находится под угрозой". Цель Рогина состояла в том, чтобы подтвердить версию о так называемых рисках, созданных Уханьским институтом вирусологии, отметили ученые.

При этом 23 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на своем ежедневном брифинге заявил, что в 13,9 процента образцов крови, взятых у 3000 жителей штата, были обнаружены антитела против нового коронавируса. В Нью-Йорке, эпицентре пандемии в США, у 21,2 процента исследованных лиц были антитела. Этот показатель намного больше, чем результаты, полученные в штате Калифорния или северной части штата Нью-Йорк (3-4 процента). Не менее 263 тысяч человек в штате Нью-Йорк, в том числе около 142 тысяч человек в Нью-Йорке, получили положительный результат теста на коронавирус. Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Оксирис Барбо сказала, что около миллиона человек в Нью-Йорке, возможно, были подвержены воздействию коронавируса. Если предположить, что среди жителей доля зараженных такая же, как показывают результаты проведенного исследования, то речь идет о 1,78 миллионах в Нью-Йорке, и до 2,7 миллионов человек в штате Нью-Йорк. Исследователи выдвинули гипотезу, что в начале февраля, когда внимание всего мира было приковано к Китаю, эпидемия, скорее всего, уже распространялась в нескольких городах Соединенных Штатов, а источниками стали сразу несколько мест.

Сегодня многих американцев волнует вопрос распространения коронавируса. Некоторые пользователи социальных сетей поделились мнениями о распространении вируса в США. "Значит ли это, что вирус давно уже начал распространяться в Нью-Йорке?" - пишет пользователь под ником ayya. "Каков реальный коэффициент летальных исходов [от коронавируса COVID-19]? Сколько случаев не было зарегистрировано или неправильно диагностировано за последние 5 месяцев из-за недостатка приборов для тестирования?" - задается вопросом пользователь Bill Johnson. Вот еще несколько комментариев: "Какой ужас! Но даже в этом случае Белый дом все еще подстрекает людей протестовать против режима изоляции!"; "У меня был грипп в декабре. Теперь я сильно сомневаюсь, что болел не гриппом, а ..."; "У большинства людей легкая форма болезни. У некоторых людей болезнь протекает вообще без симптомов. Это хорошая новость"; "Может, многие люди почти самостоятельно справились с коронавирусом? Был ли сформирован коллективный иммунитет? Я правильно понимаю, что вирус уже распространяется в течение длительного времени?".

23 апреля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в Калифорнии от болезней, вызванных коронавирусом, умерли 115 человек за последние сутки. Накануне представитель системы здравоохранения в округе Санта-Клара в Калифорнии сообщил, что в округе подтвердились три случая смерти от коронавируса, о которых не было известно ранее. Самый ранний из них произошел 6 февраля - на три недели раньше объявления о первой смерти от нового вируса в штате Вашингтон, которое было опубликовано 29 февраля. На днях губернатор Калифорнии попросил специалистов пересмотреть случаи смерти, связанные с коронавирусной пневмонией в штате. Предполагается, что самый первый случай мог наступить в декабре прошлого года.