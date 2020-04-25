Арабская коалиция на месяц продлила режим прекращения огня в Йемене

Представитель арабской коалиции полковник Турки-аль-Малики заявил, что руководство приняло решение продлить прекращение огня, "основываясь на своем предыдущем объявлении 8 апреля о двухнедельном прекращении огня, по просьбе специального посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Йемене Мартина Гриффитса".

Коалиция подчеркивает, что данное решение - это показатель "серьезности и желания арабской коалиции облегчить страдания братского йеменского народа и принять меры для противодействия пандемии и предотвращения ее распространения в священный месяц Рамадан", сообщает саудовское информационное агентство SPA.

Полковник аль-Малики добавил, что "Альянс по восстановлению легитимности в Йемене" видит перспективу для достижения полного прекращения огня в Йемене, а также для дальнейшего согласования "конкретных и прямых шагов", совместно с Организацией Объединённых Наций.