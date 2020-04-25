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25.04.2020 17:40
Рубрика: В мире

Авиакомпании ФРГ рассказали о строгих ограничениях для пассажиров из-за COVID-19

Текст: Константин Волков

Немецкие авиакомпании и аэропорты составили список предложений из 20 пунктов, в котором описаны ограничения, вводимые воздушными службами ФРГ из-за коронавируса. Об этом пишет DW. Ограничения должны быть введены на шесть недель после возобновления полетов, но не исключено, что они окажутся продлены на неопределенный срок. Скорее всего, примеру немцев последуют большинство других авиаперевозчиков в мире, из-за чего полеты в ближайшие годы могут стать менее комфортными, а приезжать в аэропорт придется намного раньше, чем привыкли пассажиры.

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Самое заметное изменение, указанное в немецком списке - требование носить маску во время всего полета, от объявления посадки до выхода из самолета.

Также в аэропортах могут потребовать соблюдать дистанцию между людьми при заходе в здание, на стойке регистрации, при прохождении пограничного и таможенного контроля, в очереди в туалет, при посадке на рейс.

Кроме того, немецкие авиакомпании хотят обязать пассажиров заверять на стадии онлайн-регистрации, что они не болеют никакими заразными заболеваниями, в первую очередь коронавирусом. В какой форме надо будет сообщать об этом, устно или с приложением справки из клиники - пока неясно.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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При этом авиакомпании отвергли предложение не продавать билеты на среднее кресло в каждом ряду при компоновке салона самолета 3-3. Эксперты также опасаются, что ужесточение мер безопасности и гигиены потребует большего числа обслуживающего персонала в аэропортах, что сделает авиабилеты дороже для конечного потребителя. Кроме того, требования дезинфицировать самолет после каждого перелета с пассажирами неизбежно сделает стоянку в аэропорту дольше, а значит авиакомпаниям, особенно лоукостерам, придется больше платить за обслуживание и время у перрона.

На фоне неясных перспектив авиатранспорта специалисты полагают, что в Европе может произойти рост железнодорожных и автобусных перевозок.

Фото: iStock
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При этом остается неясным, когда возобновятся регулярные полеты европейских авиакомпаний и какие изменения претерпят расписание и маршрутная сетка. По состоянию на сегодня Испания уже заявила, что в этом году не пустит к себе иностранных туристов. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что полеты можно будет возобновить только между теми государствами, которые успешно борются с пандемией, то есть в которых больные либо отсутствуют, либо их число очень невелико.

Брюссель обещает примерно в середине мая представить стратегию по возобновлению воздушного сообщения, об этом написала в своем Twitter еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

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