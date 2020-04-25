Бизнес выскажет свои предложения по работе в условиях пандемии

Для разработки новых рекомендаций для бизнеса Роспотребнадзор готов учесть опыт компаний, по работе в условиях пандемии. Соответствующее сообщение появилось на сайте санитарного ведомства.

В нем, в частности, говорится, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разрабатываются различные методические рекомендации для видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

"Эти рекомендации призваны снизить риски инфицирования при осуществлении предприятиями экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей, если речь идёт о сфере торговли и услуг", - подчеркивается в сообщении.

Предложения со стороны ассоциаций и объединений бизнеса, готовых поделиться реальными нюансами работы в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, Роспотребнадзор просит направлять для обсуждения по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru

Как ранее сообщала "РГ", Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий, в том числе, общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.