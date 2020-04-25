Борис Джонсон приступает в понедельник к работе после болезни

Британский премьер Борис Джонсон, по всей вероятности, вернется в понедельник к исполнению своих обязанностей после болезни. Политик уже договорился о проведении встреч с отдельными министрами в офисе на Даунинг-стрит, сообщает газета The Telegraph.

Джонсон заразился коронавирусом, после чего продолжал работать в самоизоляции. Однако его здоровье ухудшилось, и в начале апреля спустя полторы недели после подтверждения диагноза он был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Святого Томаса в Лондоне. "Моя жизнь находилась на острие ножа", - признался премьер в одном из интервью.

На период пребывания Джонсона в больнице, а затем на отдыхе в резиденции в Чекерсе правительством управлял государственный секретарь Доминик Рааб. По свидетельствам очевидцев, несмотря на отсутствие, премьер постоянно давал указания.

Теперь выздоровевший Джонсон спешит взять управление в свои руки. Эксперты полагают, что это связано с усилением критики кабинета из-за коронавируса. В течение нескольких недель не было дано должной оценки опасности пандемии. Члены правительства были слишком сосредоточены на проблеме Brexit, пишет Sunday Times.