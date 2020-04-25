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25.04.2020 13:12
Рубрика: Спорт

Чемпионат России по гандболу досрочно завершен из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Союз гандболистов России объявил о досрочном завершении нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса. Чемпионами страны у мужчин признаны "Чеховские медведи" и у женщин - "Ростов-Дон".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Такое решение было принято на состоявшемся исполкоме ФГР. "Всесторонне изучив ситуацию с распространением коронавируса в мире и в России, а также приняв во внимание соответствующие решения Европейской федерации гандбола и Международной федерации гандбола, федеральные и региональные ограничительные мероприятия, и мнения российских гандбольных клубов, исполком принял решения по соревнованиям сезона-2019/20 и сезона-2020/2021", - говорится в сообщении на сайте федерации.

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Принято решение о признании чемпионами страны среди мужчин и женщин команд "Чеховские медведи" и "Ростов-Дон". По итогам сезона-2019/20 по спортивному принципу ни одна команда не покидает Суперлигу, а лидер Высшей лиги получил право на повышение в классе. В следующем сезоне мужская Суперлига может быть представлена 13 клубами.

"Финал четырех" женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет 22-23 августа в Москве. Если позволит эпидемиологическая ситуация, не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменен. В этом случае путевку в Лигу Европы от России получит команда, занявшая 5-е место в Суперлиге.

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Также названы даты проведения матчей за Суперкубок России. 29 августа 2020 года состоится поединок среди мужчин, а 30 августа - среди женщин. Места проведения матчей за Суперкубок будут объявлены отдельно. Окончательно решение о проведении этих игр будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

"Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с кононавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации влияния пандемии на развитие гандбола в нашей стране", - прокомментировал решения исполкома президент ФГР Сергей Шишкарёв.

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