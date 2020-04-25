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25.04.2020 13:53
Рубрика: Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Текст: Татьяна Замахина

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Об этом депутат от фракции КПРФ рассказал в комментарии информагентствам. Он заявил, что находится в больнице с высокой температурой и "состояние не очень хорошее". Томография, по его словам, выявила двустороннее воспаление легких.

Калашников также предположил, что заразился от водителя, который заболел неделю назад. У депутата симптомы проявились, когда он находился на карантине.

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