Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

Об этом депутат от фракции КПРФ рассказал в комментарии информагентствам. Он заявил, что находится в больнице с высокой температурой и "состояние не очень хорошее". Томография, по его словам, выявила двустороннее воспаление легких.

Калашников также предположил, что заразился от водителя, который заболел неделю назад. У депутата симптомы проявились, когда он находился на карантине.