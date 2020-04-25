Дмитрий Маликов даст онлайн-интервью "РГ"

Что чувствует исполнитель, выступая перед виртуальным залом? Как компенсирует нехватку "живой" энергии от зрителей и отсутствие реальных аплодисментов? Как удается существовать выступающим музыкантам, если каждый из них играет в самоизоляции?

Народный артист России, композитор, исполнитель, певец Дмитрий Маликов ответит на эти и другие вопросы в онлайн-интервью обозревателю "РГ" Сусанне Альпериной, которое состоится в понедельник 27 апреля, в 17.00.

Над каким альбомом он сейчас работает и с чем будет выступать на большом онлайн-концерте, который организует совместно с одним из крупнейших видеосервисов Okko? Свои вопросы вы можете оставлять в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники" и Facebook.