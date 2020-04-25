Хуа Чуньин: республиканцы в США все еще хотят переложить ответственность на Китай

Перекладывание ответственности на Китай - одна из официальных противоэпидемических мер правительства США, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Согласно сообщению, опубликованному 24 апреля на сайте политических новостей США "Политико", в Сенате США разработали меморандум объемом в 57 страниц, который рекомендовалось прочитать представителям предвыборных лагерей партии. Кандидатам-республиканцам посоветовали бороться с эпидемией с помощью нападок на Китай.
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
В документе выдвинуто три основных направления: обвинение Китая в утаивании данных о коронавирусе и осуждение демократов за их "более мягкое отношение к Китаю", а также предложение "продвигать санкции против Китая на том основании, что последний связан с распространением вируса".
Документ уже получил "высокую оценку" от официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. "Предлагаю всем внимательно с ним ознакомиться, ведь это действительно "хороший сценарий", - сказала китайский дипломат. Многие пользователи социальных сетей в США тем временем называют новый документ не иначе как "красная книга лжи".