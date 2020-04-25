Хуа Чуньин: республиканцы в США все еще хотят переложить ответственность на Китай

В документе выдвинуто три основных направления: обвинение Китая в утаивании данных о коронавирусе и осуждение демократов за их "более мягкое отношение к Китаю", а также предложение "продвигать санкции против Китая на том основании, что последний связан с распространением вируса".

Документ уже получил "высокую оценку" от официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. "Предлагаю всем внимательно с ним ознакомиться, ведь это действительно "хороший сценарий", - сказала китайский дипломат. Многие пользователи социальных сетей в США тем временем называют новый документ не иначе как "красная книга лжи".