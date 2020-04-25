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25.04.2020 22:48
Рубрика: В мире

Испанцам с начала мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице

Фото: David Ramos/Getty Images Фото: David Ramos/Getty Images
Фото: David Ramos/Getty Images

Власти Испании объявили о готовящемся смягчении ограничительных мер в связи с коронавирусом, передает ТАСС. Если тенденция распространения нового коронавируса будет продолжать снижаться, то с начала мая гражданам будет разрешено выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.

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"Если позитивное развитие событий будет сохраняться, то со 2 мая можно будет выходить, чтобы заниматься физкультурой по одному и гулять в сопровождении тех, с кем проживаешь", - заявил глава правительства королевства Педро Санчес.

Напомним, что Испани - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. За время пандемии врачи зафиксировали там более 220 тысяч случаев заражение и 22 тысячи из них завершились летальным исходом.

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