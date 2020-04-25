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Рубрика: В мире

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии. Итоги исследования публикует портал medRxiv.

Фото: EPA-EFE/TONI ALBIR
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Ученые сознательно не стали использовать официальную статистику летальных исходов, а взяли данные о тестировании на SARS-CoV-2 в десяти населенных пунктах. Их интересовал показатель смертности за 40 дней, начиная с 21 февраля, когда в регионе были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Ринальди и Парадизи сравнили цифры этого года со статистикой последних пяти лет.

"Число летальных исходов в 2020 году оказалось в пять раз выше, чем в среднем за предыдущие годы. А то, что в начале апреля этот показатель практически не отличался от предыдущих, говорит об эффективности карантина в борьбе с распространением вируса", - со ссылкой на результаты исследования пишет РИА Новости.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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Также ученые проанализировали результаты анализов крови в регионе, которые провели после снятия жестких ограничений. В изученной местности зараженными оказались около 40 процентов жителей, в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80 процентов.

Авторы исследования пришли к выводу, что летальность от коронавируса составляет 1,29%, а среди людей старше 60 лет - 4,25%. Это меньше, чем в официальной статистике по COVID-19, но больше, чем от иных вирусных заболеваний. В качестве сравнения ученые привели данные летальных исходов от гриппа - около 0,1% от общего числа заболевших.

По сведениям итальянского минздрава, в стране заражены коронавирусом почти 193 тысячи человек, из которых скончались без малого 26 тысяч. Пандемия охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, инфицированы свыше 2,6 миллиона человек.

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