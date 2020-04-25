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25.04.2020 10:55
Рубрика: Общество

Из-за подозрения на COVID-19 под наблюдением остаются 168 тысяч человек

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Чуть более 168 тысяч человек в России остаются под наблюдением медиков из-за подозрений на наличие у них COVID-19, за все время с момента объявления пандемии медики наблюдали 647 741 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в ежедневном информационном бюллетене "О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом".

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В бюллетене уточняется, что в мире по состоянию на 08.00 по Мск 25 апреля зарегистрировано 2 миллиона 827 тысяч 393 подтверждённых случаев (прирост за сутки 105 268 случаев или 3,9 процента). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 743 066 случаев (за последние сутки прирост 105 252 или 4 процента).

Там также отмечается, что по состоянию на 24 апреля в России проведено 2 миллиона 721,5 тысячи лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

С начала 2020 года во всех пунктах пропуска через границу РФ досмотрено 5 195 708 человек, выявлено 573 человека с признаками инфекционных болезней. "Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства", - отмечается в сообщении санитарного ведомства.

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