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Рубрика: Экономика

Как грамотно распорядиться своими финансами во время карантина

Текст: Георгий Панин
Во время пандемии коронавируса и неопределенности на финансовых рынках многие люди с личными сбережениями пытаются защитить свои средства от обесценивания, а по возможности и приумножить их.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но перед началом создания более-менее долгосрочного инвестиционного портфеля необходимо сформировать, а затем регулярно поддерживать личный или семейный "резервный фонд".

Фото: iStock
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Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям, рассказал, как правильно сформировать такой фонд и куда вкладывать деньги.

"Резервный фонд" позволит не только иметь подушку безопасности на "черный" день в наше непростое время, но и защитит стратегические долгосрочные инвестиции. Ведь в случае внештатных ситуаций и отсутствия запаса денег обычно изымаются долгосрочные инвестиции. А соответственно, есть риск из-за меньшей ликвидности продать активы с дисконтом или себе в убыток, если на рынке царит плохая конъюнктура.

По словам Ивана Капустянского, размер такого фонда должен быть 3-6 месячных расходов, которые включают в себя все бытовые траты, а также платежи по всем имеющимся кредитам.

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Эти деньги, в свою очередь, должны храниться в самых ликвидных и надежных финансовых инструментах: короткие банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие государственные облигации или облигации крупных корпораций.

Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных процентов. Это является первым ответом на вопрос, куда стоит инвестировать сейчас средства. Правда, и доходность таких активов очень низкая в районе 4-5 процентов.

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Фото: iStock

Во время начала кризиса и его разгара стоит выбрать более консервативные инструменты для вложения средств, чтобы минимизировать риски.

Прежде чем говорить о стратегии, которую стоит выбрать в текущих условиях, необходимо четко уяснить основные инвестиционные принципы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Самое главное, что необходимо сделать в первую очередь, это определить финансовые цели. Если говорить простым языком, нужно понять, для чего эти деньги потребуются? От этого будет зависеть инвестиционный горизонт, а также набор инвестиционных инструментов, которые можно использовать в каждом конкретном случае.

Для наглядности рассмотрим ситуации на примере. Если деньги необходимы для покупки автомобиля через три года, то их не стоит вкладывать в облигации с датой погашения через 20 лет. Также, если цель является крайне важной, допустим, плановое лечение через год, то не стоит эти деньги вкладывать в акции. Очевидно, что эти финансовые инструменты не подходят под обозначенные цели. Неправильный выбор инструментов является одной из частых ошибок начинающих инвесторов.

Деньги, которые остались после формирования "резервного фонда", можно распределять между более доходными инвестиционными инструментами, подходящими под конкретные финансовые цели.

В первую очередь, рекомендуется открыть ИИС типа А, если его еще нет. Это спецсчет, который дает возможность покупать акции, облигации и другие финансовые инструменты на бирже.

На нем можно размещать сумму равную 400 тысячам рублей ежегодно, чтобы за счет налогового вычета повышать свою доходность. Если в начале каждого года на протяжение трех лет откладывать на ИИС средства и вкладывать эти деньги в ОФЗ или надежные корпоративные облигации, то по итогу трехлетнего периода, когда возможно будет изъять деньги, ежегодная доходность составит порядка 9-10 процентов. Однако, стоит отметить, что в случае дальнейшего снижения ключевой процентной ставки она будет снижаться.

Фото: PhotoXpress
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Вложения через ИИС в облигации - это достаточно консервативная стратегия, но при этом доходная, если сравнивать с аналогами. Например, с банковскими депозитами, просто покупкой облигаций на брокерский счет и другими подобными вариантами. На консервативное инвестирование новичкам стоит отвести около 80% капитала.

Рискованную же часть активов, это порядка 20% для новичков, можно сейчас разместить в акциях российских компаний, покупая их в два-три захода на снижение, чтобы получить лучшую среднюю цену. Купленные дивидендные истории впоследствии можно оставить надолго.

Это акции, которые также называют "вечными облигациями" из-за того, что дивиденды по ним обычно всегда выплачиваются и растут из года в год. На горизонте 2-3 лет такой портфель может дать от 30 до 50 процентов прироста.

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