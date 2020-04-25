Одним из первых форточку в неизвестность прорубил Тимур Бекмамбетов - снял международный триллер Profile, где все действие уместилось на компьютерном мониторе. За десять лет до того в Южной Африке режиссер Арьян Каганоф первым в мире снял полнометражный игровой фильм на мобильник Sony Ericsson. В 2018-м триллер "Не в себе" сотовым телефоном снял Стивен Содерберг. В России одним из первопроходцев "мобильного кино" стал 39-летний режиссер из Омска Борис Гуц - его "проба пера" "Фагот" появилась в 2018-м, а через год в Выборге получил Гран-при его фильм "Смерть нам к лицу".

Эта комедия-мелодрама доказывает преимущества такой съемки: возникает эффект необычной интимности, спонтанности и откровенности. В век расплодившихся селфи кино вооружается этой новой эстетикой; с ее появлением обычный фильм кажется немного театром, отделенным от зала "четвертой стеной". Стены больше нет, мы совсем рядом с актерами, а иногда и сливаемся с ними, участвуя в действе. Актеры ощущают живой взгляд мобильника не так, как объектив кинокамеры с ее антуражем - осветительными приборами, микрофонами и командой ассистентов. Здесь они просто живут в своих образах, свободно взаимодействуя с почти не видимым глазком мобильника. В фильме Гуца это обстоятельство блистательно использовано: камера включена в круг действующих лиц, на нее то и дело падает взгляд героев, они общаются с оператором - другом, который их снимает, подают ему реплики, забавно пикируются. Но это веселье сквозь слезы.

Сюжет прост, но сбивает с ног. Молодая любящая друг друга пара: Петр и Маша. Маша с азартом отчаяния, с веселым вызовом судьбе готовит свои похороны: у нее рак, жить осталось недолго. Выбирает по каталогу цвет гроба, договаривается о макияже, хочет уйти красивой. Петр… ну, как может на такое реагировать любящий человек? Он подавлен, но скрывает это, всячески поддерживает любимую, отвечает на ее шутки и только иногда смотрит умоляюще: прекрати, невозможно это вынести!..

Автор фильма Борис Гуц рассказал о том, как возникла трагическая тема внешне легкого, динамичного, почти шутливого фильма.

Борис Гуц: Пять лет назад я сам столкнулся со смертью очень близко. Две недели лежал в реанимации и теперь живу под дамокловым мечом - мне пообещали, что через пять лет скорее всего меня не станет. И все эти годы я думал об этом фильме, который показал бы, чем и как я жил и живу сейчас - высмеивая смерть, выбирая себе надгробия, придумывая посмертную надпись на камне… Такая жизнь через смех, через черный юмор, через любовь - потому что все эти события очень сильно отозвались в сердце моем и моей девушки. Мы как-то выкарабкались, и я хотел снять об этом фильм. А тут как раз моя студентка Мария Онипкина сняла созвучный этой теме небольшой этюд. Что и стало толчком, и за месяц был написан сценарий.

Вы меня ошеломили. Но сейчас-то уже все рассосалось?

Борис Гуц: Прогнозы врачей не оправдались - как они считают, произошло чудо. Так что Маша в фильме - это, в сущности, я. Правда, у меня сложный диагноз, а более понятную историю с меланомой я взял из жизни моей знакомой. Она не очень аккуратно вырезала родинку и была на краю, но собрала деньги Вконтакте, и сейчас у нее ремиссия. Вообще, я пишу и снимаю только о том, что знаю лично. У нас на Высших курсах сценаристов и режиссеров преподавал Кшиштоф Занусси, и он предостерегал: не снимайте то, что видели по телевизору!

Мне кажется, съемки айфоном открывают для кино новое пространство, где будет интересно работать.

Борис Гуц: Мне важно было приблизиться к героям по максимуму. К тому же формат такого "мокьюментари" и айфон позволяют работать быстрее - все сняли за девять дней. А теперь мы с моим партнером Максимом Мусселем организовали лабораторию мобильного кино. Молодые ребята, выпускники киношкол, снимают там короткометражки и уже участвовали в различных фестивалях. Мы с ними планируем выходить на более широкие просторы - снимать сериалы. А сейчас заканчиваем работу над дебютным фильмом Марии Шалаевой "Синдром жизни", где снимается Светлана Немоляева. Тоже на мобильный телефон. Так что история с телефонами для меня продолжается - но уже как продюсерская. Здесь действительно есть новое пространство, допускающее новые интересные решения. И это очень удобный инструмент для молодых.

Как сложилась судьба фильма "Смерть нам к лицу"?

Борис Гуц: Мы выиграли Гран-при в Выборге, поездили по миру: Токио, Прага, Таллин, Стамбул, Стокгольм… Пытались выйти в российский прокат, но почти все прокатчики отказались. Фильм "зрительский" - мелодрама, ромком, но с такой темой в России выходить сложно: публика не очень расположена смотреть про рак. Мы это понимали, но я сознательно шел на этот шаг: мне было важно рассказать историю так, как вижу и чувствую. В итоге выпустили фильм на онлайн-платформах - продали его на "Старт.ру", окупив производство. С помощью "Каро Арт" организовали небольшой прокат в восьми городах страны. Это для кино новые реалии, когда платформы выкупают права или заказывают проекты - фильмы, сериалы.

И у вас грядет новая картина…

Борис Гуц: Да, два авторских проекта: один подороже, другой попроще. Из-за карантина пришлось заморозить крупномасштабный исторический проект, но пока жив проект более интимный и с меньшим бюджетом. Снимать будем нормальной камерой. "Фагот" и "Смерть нам к лицу" мне казалось необходимым снимать на подвижный айфон, а эти сценарии предполагают другое художественное решение. Сейчас обсуждаем, какие камеры понадобятся - цифровые или даже пленочные. Ведь камера - инструмент, а не маркетинговый ход. Просто ради хайпа или даже экономии выбирать телефон не стоит.