Постановление правительства Кировской области от 24 апреля 2020 года № 203-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 23.04.2020 № 13 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1:

1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"организации и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают ритуальные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, ремонту одежды и обуви, ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, услуги стирки и химической очистки текстильных и меховых изделий, услуги по изготовлению ключей при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;".

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в области фотографии (в части изготовления портретных фотографий для документов), при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования".

1.2. Подпункт 1.2.6 подпункта 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации исключительно протезно-ортопедических изделий (ортопедических салонов)".

1.3. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Установить, что при условии исполнения требований Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД (далее - Порядок соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики), а также требований подпункта 1.12 настоящего постановления действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 не распространяется на:

системообразующие предприятия. Для целей настоящего постановления под системообразующими предприятиями понимаются организации, включенные в перечень системообразующих предприятий Кировской области, утвержденный решением межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области, созданной распоряжением Губернатора Кировской области от 27.03.2020 № 23 "О создании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области";

организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют производство товаров, работ (услуг) по государственным (муниципальным) контрактам, государственным контрактам по государственному оборонному заказу;

организации и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают в соответствии с заключенными договорами (контрактами) работу системообразующих предприятий, предприятий непрерывного производства и организаций (индивидуальных предпринимателей), указанных в абзаце третьем подпункта 1.9 настоящего постановления;

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют производство товаров первой необходимости, представленных в приложении № 2;

организации, осуществляющие строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

строительные организации, участвующие в реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области;

учреждения, предназначенные для оказания ветеринарных услуг;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги на рынке сделок с недвижимостью (риэлтерские услуги);

юридических лиц, имеющих разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида, страховых агентов, страховых брокеров (при условии предварительной записи граждан и обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования);

службы доставки, курьерские службы (при условии соблюдения при доставке социального дистанцирования);

организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют лесозаготовку и (или) обработку древесины в части распиловки и строгания древесины;

организации и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является вид экономической деятельности, включенный в раздел С "Обрабатывающее производство" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. При этом не допускается осуществление указанными организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Нолинского района, Омутнинского района, Пижанского района, Уржумского муниципального района, Яранского района, за исключением деятельности по распиловке и строганию древесины;

организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют производство и ремонт протезно-ортопедических изделий;

организации, включенные в реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области;

Кировский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области".

1.4. Подпункт 1.12 дополнить подпунктом 1.12.2-1 следующего содержания:

"1.12.2-1. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, а также исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







