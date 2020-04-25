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25.04.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

Текст: Светлана Ментюкова

Для локализации последствий эпидемии коронавируса, государство может тратить средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году больше, чем запланировано из расчета на ближайшие три года. Такое мнение глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал в интервью телеканалу "Россия 1".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.

Если потребуется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ - это не страшно, считает Алексей Кудрин. В этом случае, по его мнению, средств ФНБ хватит на два года, что, "с учетом остроты этого кризиса, тоже не страшно".

Потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время - последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, а может быть и на четыре года, пояснил он. Таким образом, уверен глава Счетной палаты, можно будет посильно смягчить влияние кризиса и в спокойном, а не авральном режиме, исполнять обязательства бюджета.

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