Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

Для локализации последствий эпидемии коронавируса, государство может тратить средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году больше, чем запланировано из расчета на ближайшие три года. Такое мнение глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.

Если потребуется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ - это не страшно, считает Алексей Кудрин. В этом случае, по его мнению, средств ФНБ хватит на два года, что, "с учетом остроты этого кризиса, тоже не страшно".

Потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время - последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, а может быть и на четыре года, пояснил он. Таким образом, уверен глава Счетной палаты, можно будет посильно смягчить влияние кризиса и в спокойном, а не авральном режиме, исполнять обязательства бюджета.