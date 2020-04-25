Лайфхаки от нейл-стилиста по уходу за ногтями на дому

Сегодня всех нас постоянно призывают помнить о том, что необходимо чаще и тщательнее мыть руки с мылом. Но все женщины (и многие мужчины тоже) привыкли заботиться не только о чистоте, но и о красоте своих рук.

Вынужденная самоизоляция хорошо подходит для отдыха от некоторых бьюти-процедур, использования натуральных средств для оздоровления кожи, волос и т.д. Но не повод для отказа от красоты и дома.

Например, ухоженные руки - показатель того, как человек относится к себе и к окружающим. Маникюр, отчасти, еще и проявление дисциплины и терпения, поскольку процедура занимает время и требует регулярности.

Современные женщины, да нередко и мужчины, ходят в маникюрные салоны вместо сеанса у психотерапевта, а мастера нередко становятся их приятелями. И сейчас они особенно настоятельно просят нас не снимать варварскими методами отросшее долговременное покрытие, не обрывать заусенцы и не обгрызать ногти.

Как же в условиях самоизоляции не испортить ногти и не запустить свой внешний вид? Советы читателям "РГ" дает владелица нейл-студии Александра Скопцова.

- Первое, чем хочу поделиться с читателями "РГ", - это лайфхак по поводу гигиены. Не забывайте, что вирусы могут попасть не только на кожу рук, но и под ногти. Чтобы с ними разобраться, берем старую зубную щетку, намыливаем ее и как следует чистим под ногтями. Советую пользоваться этим приемом не только в период пандемии, но и всегда - микробам не место на наших руках.

А теперь о красоте. Ногти, как и кожа, - это отражение нашего здоровья. Основным критерием ухода являются правильное питание и витамины, чтобы ногти не были ломкими, кутикула и кожа вокруг них, а также обязательное использование крема для рук.

Многие используют косметическое масло для кутикулы, но порой оно может сушить ее еще больше, поэтому самый обычный увлажняющий крем принесет больше пользы, чем новомодные средства.

Чтобы руки выглядели красиво и ухоженно, не потребуется сложного набора мастера ногтевого сервиса. Для маникюра в домашних условиях нужно иметь всего лишь палочку из апельсинового дерева и мягкую пилку от 180 грит - это показатель абразивности пилки, то есть количества абразивных частиц на квадратный сантиметр поверхности. Чем цифра больше, чем тоньше абразивность и тем "мягче" пилочка. Обычно на упаковке качественных пилок указывается две цифры - это показатели для разных ее сторон.

Пилочкой придается желаемая форма ногтям, а апельсиновая палочка нужна для того, чтобы отодвинуть кутикулу. Важно это делать аккуратно, без спешки и без фанатизма, чтобы не повредить тонкую кожу. Если в вашем домашнем наборе имеются щипчики для кутикулы, то ими можно воспользоваться, но при условии, что вы умеете это делать, в противном случае есть вероятность порезов, которые будут долго заживать, и это точно не пойдет на пользу вашим рукам. Не забудьте потом почистить палочкой ипод ногтями.

Ногти растут, в среднем, на один миллиметр в неделю. Это значит, что те, кто успел сделать долговременное покрытие даже перед самым карантином, уже видят необходимость в его снятии. Сделать это и в домашних условиях несложно. Вам понадобятся: ватные диски, фольга, пилочка, апельсиновая палочка и специальная жидкость для снятия гель-лака - все это продается в ближайшем супермаркете или доступно в онлайн-доставке.

Сначала нужно аккуратно спилить пилочкой верхний слой финишного покрытия, иначе жидкость не растворит все слои. Лучше выбирать пилку помягче, от 180 грит и более.

Ватные диски можно разрезать на 4 части, так они лучше подойдут к форме ногтя. Затем обильно смочите каждый кусочек жидкостью для снятия лака, приложите к ногтю и плотно обмотайте кончик пальца фольгой.

Выдерживать ногти в фольге нужно от 15 до 20 минут, после чего аккуратно, по одному ногтю, снять фольгу и почистить поверхность ногтя апельсиновой палочкой. Если гель-лак снимаетсяне весь, то процедуру можно повторить.

После того, как вы сняли цветное покрытие и часть базового, пройдитесь по ногтям самой мягкой пилочкой или бафиком (бруском для шлифовки и полировки ногтей). Жесткость их граней тоже разная, цифры начинаются от 220 грит. Тут есть один нюанс. Если вам делали укрепление или выравнивание ногтей, то в этом случае придется спиливать очень много, т.к. такие толстые слои жидкость просто не возьмет.

Важно знать, что сама по себе жидкость для снятия оказывает негативное влияние на ногти и кожу вокруг них, поэтому злоупотреблять ею не стоит. А после процедуры снятия обязательно воспользуйтесь кремом для рук.

Для отбеливания ногтей пользуйтесь лимонным соком: если ногти средней длины, то лимон помогает выбелить отросшую часть. Вопреки популярным мифам, никакого здоровья ногтям лимон не прибавит, но отбелит их точно.

Много недостоверной информации и о том, что постоянный маникюр "портит" ногти, высушивает их. Но живой ноготь формируется в зоне матрикса, чуть дальше кутикулы, мы его не видим. Все, что мы видим - это уже неживая часть, поэтому, если вы пользуетесь услугами грамотного мастера, который не перепиливает слои ногтевой пластины, то никакого вреда постоянный маникюр не принесет, в том числе и нанесение гель-лака. Кроме того, ноготь в среднем отрастает на 3-4 миллиметра в месяц,поэтому каждое новое покрытие делается на обновленную ногтевую пластину.

Ухода требуют и ногти на ногах, особенно сейчас, когда нет возможности сделатьпрофессиональный педикюр. Кожа на ногах порой страдает больше рук, поэтому ей требуется максимальное увлажнение. Хорошо всегда иметь в ванной специальную терочку для пяток, которая убирает старую сухую кожу, придавая ступням гладкость. Такую процедуру смело можно делать по мере необходимости, как только вы почувствовали дискомфорт, а после нее обязательно воспользоваться кремом для ног. Они, как правило, более густые и жирные, поскольку предназначены специально для ухода за ногами.

С ногтями на ногах следует придерживаться пары важных правил. Во-первых, стричь и подпиливать ногти нужно строго прямо, не закругляя уголки, чтобы не появилась проблема вросших ногтей. Во-вторых, пилку нужно держать перпендикулярно плоскости ногтя, лишь слегка обтачивая уголки, чтобы они не мешали.

Если возник вросший ноготь, следует обращаться не к мастеру маникюра и педикюра, а к врачу-подиатру (специалисту по заболеваниям ног), или к тому мастеру, который имеет диплом подолога (подиатра). Это специалисты с глубокими знаниями в сфере коррекции ногтевой пластины ступни. Пробовать решать эту проблему самостоятельно в домашних условиях не стоит, можно лишь серьезно усугубить ее, что в некоторых случаях даже требует непростой операции.