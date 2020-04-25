Лавров назвал саботажем позицию Украины по особому статусу Донбасса

Со стороны Украины наблюдается саботаж выполнения политической части договоренностей саммита в Париже в рамках "нормандского формата". Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, президент Владимир Зеленский взял на себя обязательства, наконец, добиться включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины и приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса. "Однако никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет", - резюмировал министр.

Лавров также указал, что из парижских договоренностей "выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами".

Москва не будет договариваться о новом "нормандском" саммите, пока не будут реализованы решения предыдущей встречи, особо отметил глава МИД РФ. Для этого необходимо честно, полноценно и добросовестно выполнить все те решения, которые принимались в Париже. При этом для их реализации нет другого пути, кроме как вести себя правильно в контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском. "Мы вместе с ОБСЕ будем помогать", - указал глава МИД РФ.

Лавров также подтвердил, что на следующую неделю запланирована видеоконференция глав МИД "нормандской четверки", в которую входят России, Украина, Германия и Франция. Российская сторона неоднократно просила Германию и Францию побуждать Киев к честной и конструктивной работе.