Лавров раскрыл причину нападок на ВОЗ

Москва видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам министра, в этих нападках проявляется стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными. "Не хочется, чтобы это стремление к объединению усилий было политизировано, я наблюдаю признаки такой политизации в нападках на Всемирную организацию здравоохранения", - подчеркнул Лавров.

По оценкам главы МИД РФ, в качестве координирующего органа в вопросах здравоохранения ВОЗ вполне справляется со своей ролью, хотя не идеально. Кроме того, деятельность организацией определяют и осуществляют государства. А государства до последнего времени каких-либо претензий в отношении ВОЗ не высказывали.