Лавров раскрыл роль национальных государства после коронавируса

Тенденции, которые накапливались в мире в последние несколько десятков лет, в условиях пандемии коронавируса существенно ускорились и обострились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Лавров считает, что в этих условиях превалирует стремление национальных государств больше полагаться не себя. И это отражает не только сиюминутную проблему преодоления пандемии, но и показывает определенную усталость. В Евросоюзе это становится абсолютно очевидным ввиду того, как достаточно настырно и навязчиво ведет себя порой многосторонняя наднациональная бюрократия.

Министр также указал, что в любой части света, где есть интеграционные объединения и где их нет, все-таки национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан.

"Вывод, по-моему, который из этой части противоречий напрашивается, это резкое повышение роли национальных государств", - заключил глава МИД РФ.