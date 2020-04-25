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25.04.2020 18:07
Рубрика: В мире

Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" просить помощи у России

Текст: Александ Саможнев

Целый ряд стран Европы, в том числе входящие в НАТО, хотели бы обратиться за помощью к России, но им не разрешают это сделать "старшие товарищи", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

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По словам министра, по разным источникам известно, что отдельные государства Европы, Евросоюза и НАТО не прочь использовать итальянский опыт и обратиться к России за определенными видами помощи, где у российской стороны есть сравнительное преимущество, но им просто не разрешают этого сделать "старшие товарищи".

Лавров также указал, что Москва оказывает Италии помощь по прямой просьбе премьер-министра Джузеппе Конто. И это хорошо известно оппонентам. "Тем не менее, не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза", - заключил глава МИД РФ.

Напомним, в конце марта Россия направила в Италию военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Они привезли с собой комплекс для анализа и диагностики, оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам, а также мобильные средства дезинфекции.

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