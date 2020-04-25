Легенда советского хоккея Мальцев пошел на поправку

Состояние здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева улучшилось.

Ранее стало известно о том, что двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мальцев находится в тяжелом состоянии в Германии. Как сообщил ТАСС его сын Алексей Перов, Мальцев идет на поправку.

В Германии 71-летнему Александру Мальцеву была проведена плановая операция.

"Я вчера с ним разговаривал: у него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно", - сказал Первов.

Мальцев выступал за московское "Динамо" с 1967 по 1984 год. За клуб он 531 матч и забросил 330 шайб. Мальцев дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976) и девять раз становился чемпионом мира, в 1972 и 1974 годах принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.